L’ex dirigente è convinto, si può costruire un nuovo ciclo. Dopo la bruciante sconfitta contro il Milan diventa la priorità.

Juventus, non tutto è perduto. Ne ha parlato anche l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi che proprio dopo la bruciante sconfitta e il mancato match point della qualificazione Champions, ha preso le difese del presidente Andrea Agnelli, sostenendo che non è ancora tutto perduto, anzi, queste sconfitte sono monito per dover ricostruire e aprire un nuovo ciclo. Molto spesso Luciano Moggi commenta gli avvenimenti della sua ex squadra ed è intervenuto anche questa volta sul proprio editoriale su Libero parlando del momento no della società bianconera, ecco cosa ha detto a tal proposito:

Juventus, senti l’ex dirigente: “Come costruire un nuovo ciclo”

Moggi è intervenuto nel proprio editoriale su Libero parlando dell’attuale situazione societaria e dell’imminente presente, col rischio di non qualificarsi alla Champions League la prossima stagione. Ecco quello che ha scritto Luciano Moggi, ex direttore dei bianconeri: “Il percorso di Andrea Agnelli non deve essere interrotto, anche perché sono già stati acquistati i migliori giovani da cui ripartirie: Chiesa, De Ligt, Kulusevski e Rovella”. Moggi è convinto che questi giocatori siano la chiave per una rifondazione ad alti livelli.