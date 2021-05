Sassuolo-Juventus, Pirlo annuncia: “Stanno bene e possono giocare”

Sassuolo-Juventus è il prossimo impegno dei bianconeri di Pirlo nel campionato di serie A, quando mancano solo tre giornate alla fine.

La situazione della squadra bianconera si è complicata parecchio dopo l’ultimo ko casalingo contro il Milan. La sconfitta nello scontro diretto ha portato la Juventus al quinto posto della classifica, fuori dalla zona Champions. C’è ancora tempo per invertire la rotta, anche se è poco, ma a questo punto non si devono fare calcoli. La Juve deve vincerle tutte e sperare in qualche passo falso da parte di chi sta davanti. Solo così si potrà conquistare quel piazzamento che consente di giocare in Europa e di avere degli importanti introiti economici. Sulla strada di Ronaldo e compagni c’è però un Sassuolo in forma.

