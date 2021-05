Buffon ha detto no ad una squadra. Dove giocherà l’ormai ex Juventus

Gigi Buffon non vuole giocare ancora in Italia ed ha detto no all’Atalanta che lo aveva cercato. La Roma di Mourinho manda messaggi, ma andrà in MLS.

Come noto, l’avventura di Gigi Buffon alla Juventus è terminata. Stasera a Reggio Emilia sarà titolare contro il Sassuolo, poi con l’Inter la sua ultima grande partita. A 43 anni il miglior portiere della storia del calcio mondiale è dinanzi ad un bivio. Appendere i guanti al chiodo, oppure continuare fin quando il corpo risponderà bene. Ha giocato 12 gare quest’anno, l’anno scorso 15. Si sarebbe aspettato qualcosa in più specialmente a livello di coinvolgimento nello spogliatoio. Cosa che non è avvenuta. Oggi, però, deve scegliere che fare ed ha già detto di no ad una compagine di alta classifica: l’Atalanta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Demiral pedina di scambio per il grande ritorno