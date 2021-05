Calciomercato Juventus, virata su Zidane: Allegri in stand-by

Calciomercato Juventus, virata decisa di Agnelli verso Zidane. Allegri in questo momento è in stand-by. Le ultime notizie

Florentino Perez potrebbe regalare la carta ad Andrea Agnelli per rimanere il presidente della Juventus. Sarebbe decisa la virata verso Zidane infatti da parte della società bianconera. Sopratutto perché il Real Madrid non sembra voler continuare con il francese la prossima stagione. Non tanto per la mancanza di risultati in questa stagione, ma per un rapporto che dopo il secondo matrimonio, non è mai decollato.

Il retroscena di questa trattativa li rivela tuttomercatoweb, sottolineando come Massimiliano Allegri, al momento, e dopo un accordo praticamente trovato, sarebbe stato messo in stand-by dalla dirigenza della Juventus. Sopratutto da parte del massimo dirigente, che vuole portare a Torino Zidane, per farsi confermare come presidente dalla Exor. E, per farlo, ha bisogno del nome grosso. Quello che serve a riaccendere i cuori.

