Calciomercato Juventus, ormai ci siamo: fumata bianca per l’esterno. Venerdì si attende l’annuncio ufficiale.

Calciomercato Juventus, venerdì dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Douglas Costa, di proprietà bianconera e attualmente in prestito in Bavaria al Bayern Monaco, tornerà in patria, al Gremio. Già negli scorsi mesi se ne era già parlato ma adesso la trattativa è praticamente conclusa, tanto che in Brasile si aspettano già l’ufficialità nei prossimi giorni, esattamente venerdì. Douglas Costa nonostante un passato fra alti e bassi, principalmente per infortuni continui, non è riuscito a rivalutarsi completamente nel ritorno in Germania e adesso il 30enne brasiliano sarebbe pronto a ritornare in patria, laddove tutto è cominciato.

Calciomercato Juventus, c’è la fumata bianca: venerdì l’annuncio