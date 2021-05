Calciomercato Juventus, l’annuncio: “Voglio giocare con Ronaldo”

Tre partite e poi si aprirà di fatto il calciomercato della Juventus, attesa da profondi cambiamenti all’interno del suo organico.

Decisivo sarà il piazzamento finale della squadra di Pirlo per capire quali potrebbero essere le mosse della dirigenza bianconera. Non sono da escludere delle cessioni importanti, soprattutto se non arriverà il sospirato accesso alla prossima Champions League che garantirebbe – oltre al palcoscenico europeo – anche degli importanti introiti economici. C’è attesa tra i tifosi anche per capire il futuro di Ronaldo. Senza Champions anche lui potrebbe partire verso altri lidi. Magari il Psg, visto che il suo campione Neymar sembra aver espresso un desiderio.

