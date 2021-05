Calciomercato Juventus, il Psg chiama: la risposta spiazza i bianconeri

Calciomercato Juventus, anche il centrocampista ti snobba: apre le porte al Psg per la prossima stagione. E Leonardo ci prova

Che il momento non sia particolarmente felice è difficile da nascondere. Ma che adesso, anche gli obiettivi di calciomercato snobbino il bianconero è quasi da non credere. Sì, perché in un’intervista che questa mattina ha rilasciato a l’Equipe, il centrocampista, che da un po’ di tempo è nel mirino di Paratici, ha clamorosamente aperto le porte al Psg. Non parlando nemmeno un secondo delle attenzioni che sta ricevendo in Italia.

“E’ un grande club in una bellissima città. E questi treni non passano certamente due volte. Io sono aperto ad una possibile esperienza all’estero. Vedere Verratti, Kean e Florenzi a quei livelli fa sicuramente venire la voglia”. A parlare così è Manuel Locatelli, il centrocampista del Sassuolo che staserà affronterà proprio i bianconeri nella gara di Serie A, che parla di un suo futuro lontano dall’Italia.

