Calciomercato Juventus, il Psg ha detto no alla proposta

Nel prossimo calciomercato della Juventus ci saranno probabilmente tanti cambiamenti, la rosa è destinata ad accogliere nuovi volti.

Ma per tanti nuovi volti che potrebbero arrivare ci saranno all’orizzonte anche delle cessioni. Le mosse della dirigenza saranno inevitabilmente condizionate dal piazzamento della squadra bianconera al termine del campionato. Senza la conquista di un posto nell prossima Champions League potrebbero venire meno delle risorse importanti. E anche Ronaldo potrebbe cambiare aria. Nel frattempo uno dei big che potrebbe essere ceduto è Paulo Dybala, il cui contratto scade nel 2022 e non è stato ancora rinnovato.

LEGGI ANCHE –>Isco alla Juventus, che intrigo con la Roma

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, vuole andare via: si è proposto al Barcellona

Calciomercato Juventus, no del Psg per Dybala

Senza il prolungamento l’argentino potrebbe finire sul mercato, essere sacrificato per far cassa e per far rifiatare il bilancio. In pochi però possono permettersi colpi milionari quest’estate. Come riporta France Football, la Juventus avrebbe offerto Dybala al Psg, che però avrebbe risposto “no” alla proposta dei bianconeri. I francesi infatti hanno appena rinnovato il contratto di Angel Di Maria e dunque non hanno bisogno di altri rinforzi in quella zona del campo. Dunque se davvero vorrà cedere la “Joya” la Juve dovrà attendere nuovi acquirenti.