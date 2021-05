Pagelle Sassuolo Juventus e voti | Ronaldo redivivo, Buffon eterno

Voti e pagelle di Sassuolo Juventus: l’analisi della prestazione offerta dai bianconeri al Mapei Stadium contro la squadra di De Zerbi

Buffon 7 Supergigi è sempre un…supereroe. Ipnotizza Berardi dagli undici metri, si rende protagonista di almeno altri tre interventi importanti. Eterno

Danilo 6,5 Ottima la prova del brasiliano: qualità ed attenzione in fase difensiva.

Alex Sandro 6: Partita senza infamia e senza lode: senza troppi sussulti

Bonucci 5 Ingenuo in occasione del fallo di rigore: non è al top della forma e si vede

De Ligt 6,5 Puntuale e aggressivo, come sempre

Arthur 6 Quando aumentano i ritmi della partita, va in crisi. Tuttavia, ha un ruolo non indifferente nell’oscurare alcune trame di gioco neroverdi

Rabiot 7 Ormai da un mese a questa parte rappresenta un punto di riferimento imprescindibile in mezzo al campo: dinamismo e qualità

Chiesa 6 Non è al top, ma raschia il fondo delle sue energie: sfiora il goal con un tiro a giro che sibila il palo. Cresce alla distanza

Kulusevski 6,5 In crescita: l’assist confezionato per Paulo Dybala è una gemma da fuoriclasse

Dybala 6,5 Sublime il pallonetto con il quale beffa Consigli in uscita: tanti rimpianti per non averlo avuto a disposizione di più

Ronaldo 7 Era da tanto che non si vedeva un Cr7 così: sceso in campo con la cattiveria giusta, trova un goal importante per lui e per la Juventus. Sfortunato in occasione del palo