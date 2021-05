Ronaldo, lo spogliatoio della Juventus adesso è stanco di lui

Ciò che è successo il giorno dopo la sconfitta con il Milan ha aumentato la distanza tra Cristiano Ronaldo e il resto del gruppo. I giocatori sono rimasti sorpresi e delusi nel vedere le foto di CR7 a Maranello con Agnelli ed Elkann. S’aspettavano di trovarlo al campo per il solito lavoro di scarico post partita. Invece CR7 ha usufruito di un giorno di riposo straordinario per mantenere fede a un impegno già programmato. Andare a comprare una Ferrari. Non ci sarebbe stato niente di strano (capita che i giocatori abbiano permessi speciali) se non fosse avvenuto il giorno dopo la sconfitta più dolorosa della stagione. Di fatto quella che potrebbe costare alla Juventus la qualificazione alla Champions.