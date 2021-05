Sassuolo Juventus, lo sfogo di Rabiot | La rivelazione a DAZN

Rabiot a Dazn, Sassuolo Juventus: le parole del francese nel post partita del match del Mapei Stadium. La rivelazione

Rabiot Sassuolo Juventus / Intervistato ai microfoni di Dazn, Adrien Rabiot ha espresso il suo parere, su quella che è stata Sassuolo Juventus, esprimendo alcune considerazioni in merito alla sua stagione. Ecco le sue parole: “Venivamo da una brutta partita contro il Milan, nella quale non siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Dovevamo riprenderci, siamo riusciti a vincere su un campo difficile.

Leggi anche –> Pagelle Sassuolo Juventus e voti: Ronaldo redivivo, Buffon eterno

La mia stagione? So che i tifosi si aspettano tanto da me, ma credo di aver dato il massimo, come la scorsa stagione. Alcune volte sono stanco, ma stringo i denti per il bene della squadra.