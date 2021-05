Sassuolo-Juventus streaming: come vedere il match su Dazn

Sassuolo-Juventus, streaming e dove vederla in diretta tv su DAZN. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri. Non ci sono dubbi, la formazione bianconera deve vincere questo match, e anche i due successivi, per sperare di riuscire ad agguantare quantomeno il quarto posto in classifica. La sfida del Mapei Stadium verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Telecronaca di Massimo Caligari con il commento tecnico di Francesco Guidolin. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 9,99 euro. Il costo mensile del servizio è di 9,99 euro, e non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione. Clicca qui per vedere la partita se hai già DAZN La partita sarà visibile anche su DAZN1, canale visibile per gli abbonati a Dazn anche sulla piattaforma Sky. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1. LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, vuole andare via: si è proposto al Barcellona Tutti convocati in casa bianconera, Pirlo ha tutto il suo gruppo a disposizione per questa trasferta di Reggio Emilia. Nella formazione ci sarà posto per Buffon tra i pali, mentre in difesa si dovrebbero rivedere dal primo minuto sia Danilo che Bonucci. A centrocampo Cuadrado agirà da esterno, con Arthur che giocherà al fianco di Rabiot. In attacco Dybala ha più chance di Morata di partire dall’inizio.

Sassuolo-Juventus le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Raspadori. JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Sassuolo-Juventus streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.