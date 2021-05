Calciomercato Juventus, colpo Depay | L’attaccante ha sciolto le riserve

Depay alla Juventus, calciomercato: importanti novità sul possibile approdo dell’attacco olandese in bianconero

Depay Juventus calciomercato / L’avventura di Memphis Depay con la maglia del Lione è giusta al capolinea. L’attaccante olandese ha deciso di non prolungare il suo contratto con i transalpini in scadenza al termine di questa stagione: il Barcellona è da tempo sulle sue tracce, e stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe affondare il colpo da un momento all’altro per rinforzare un reparto apparso piuttosto deficitario in quest’ultima parte di stagione.

Come riportato da Marca, l’accordo di massima tra Depay e il Barcellona sarebbe stato trovato già da tempo: la trattativa non si conclude, però, perché la posizione di Ronald Koeman, sponsor principale del bomber olandese, è in bilico. Il tecnico non ha convinto, e i blaugrana starebbero prendendo in seria considerazione l’ipotesi di un esonero: nel caso in cui venisse avallata questa decisione, anche l’affare Depay potrebbe clamorosamente saltare.

