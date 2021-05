Calciomercato Juventus,il futuro allenatore dei bianconeri non è ancora stato scelto, ma lo spogliatoio avrebbe già il suo nome.

Calciomercato Juventus,il futuro allenatore è ancora un’incognita. Pirlo, molto probabilmente, verrà sostituto. I nomi per ora in pole rimangono, saldamente, quello di Allegri e di Zidane. Due profili dalla grande esperienza internazionale e dalla immediata volontà di ripartire in grande. Ma stando alle ultime indiscrezioni anche lo spogliatoio avrebbe espresso la sua preferenza, e sarebbe un nome insolito. Un altro ex compagno di Pirlo potrebbe cambiare panchina, stiamo parlando di Gennaro Gattuso che dirà addio al Napoli a fin stagione, un profilo che potrebbe rientrare in orbita bianconera, ecco perchè:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Zidane porta il top player: rinforzo scelto

Calciomercato Juventus, futuro allenatore? Lo spogliatoio l’ha scelto

Gennaro Gattuso, ex compagno di Andrea Pirlo, anche lui, molto probabilmente non continuerà più sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Il tecnico italiano è ricercato già dalla Fiorentina di Commisso che lo vorrebbe come prossimo mister per rilanciare la Viola. C’è però un’insolita pretendente per Gattuso, ed è proprio la società bianconera, a richiedere l’eventualità di Gattuso come prossimo mister bianconero è direttamente lo spogliatoio, che vedrebbe nel mister le potenzialità ideali per gestire un gruppo come quello bianconero.