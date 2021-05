Juventus, le quotazioni sono in salita | Rimane in società

Juventus, le quotazioni nelle ultime ore sarebbero in salita. Rimane dentro la società bianconera anche la prossima stagione

Sono state settimane calde per la Juventus. Anzi, caldissime. Non solo per la classifica, che a due giornate dalla fine rimane quella che è, ma anche sotto il profilo societario. Tanto da parlare di un possibile cambio in sella alla società. Ma questo, almeno per il momento, sembrerebbe un discorso che sta rientrando.

Andrea Agnelli infatti, anche nella prossima stagione, dovrebbe rimanere il massimo dirigente della Juventus. Nonostante i risultati non ottimale (eufemismo) che sono arrivati in questa stagione, e soprattutto anche dopo il caos creato dalla Superlega, che ancora non si è concluso dopo le ultime notizie uscite ieri. Ma, secondo Momblano, le quotazioni del presidente sono in salita. Sarà ancora lui a guidare i bianconeri.

