Juventus Inter, Conte nell’occhio del ciclone | Social già scatenati

Juventus Inter, tifosi bianconeri contro Conte: ecco le reazioni del popolo del web a pochi giorni dal Derby d’Italia

Sogno un abbraccio tra #AntonioConte e @andagn sabato prima della partita. Il rispetto di chi ha vinto, insieme e lontano, l’affetto tra chi ha fatto la gloria per gli stessi colori, la passione di chi ha lo stesso sangue nelle vene, la grandezza di chi sa vincere. #JuveInter — Danila (@Springforever5) May 13, 2021

Juventus Inter Conte / Juve-Inter non sarà mai una partita come le altre. Al netto dei punti di distanza che separano i due club, le emozioni del derby d’Italia, con Antonio Conte che affronterà il suo passato, quella che era stata la sua creatura, assumerà sempre un valore importante. A maggior ragione ora che i bianconeri sono alla disperata ricerca di punti per continuare a cullare il sogno Champions League: conoscendo il tecnico barese, Cristiano Ronaldo e compagni dovranno sudare le sette camicie per riuscire ad avere la meglio dei Campioni d’Italia.

E intanto i social già sono scatenati, memori di quanto successo nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, quando Conte, rispondendo alle provocazioni, alzò il dito medio rivolgendosi alla tribuna. Perché, dopo tutto, le polemiche fanno parte di Juve-Inter: da sempre e per sempre