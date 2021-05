Calhanoglu alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa, ma ad una condizione

Calciomercato Juventus, blitz per Calhanoglu: spunta una condizione per il colpo a parametro zero dal Milan

Calciomercato Juventus Calhanoglu / Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dell’interessamento della Juventus per Calhanoglu. I bianconeri sarebbero vicini al colpo a parametro zero, avendo messo sul piatto una cifra vicina ai 5 milioni di euro: offerta assolutamente allettante per il calciatore turco, che sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi bianconera.

A riferirlo è calciomercato.com: ci sarebbe, però, una variabile che potrebbe alla lunga risultare determinante. Nel caso in cui il Milan dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, Maldini avrebbe il via libera per alzare l’offerta per il calciatore, e arrivare a 4 milioni più bonus. Scenario dunque che potrebbe cambiare in modo importante nel corso delle prossime ore: Paratici si è portato avanti nella corsa per lo svincolato, ma il Milan è ancora in partita. Discorso opposto, invece, sul fronte Donnarumma: il portiere classe ‘99 sembra essersi deciso a firmare il rinnovo contrattuale con il “Diavolo”, rifiutando le avances della Vecchia Signora.