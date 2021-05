Stipendi, la Juventus chiederà di procrastinare il pagamento

I tifosi della Juve, allargando il quadro, lo hanno capito da tempo. Il Covid ha messo nei guai il club come buona parte del calcio internazionale e la mancata qualificazione alla Champions toglierebbe tanti altri milioni. La Juve dai premi Uefa per la grande coppa incassa mediamente 70- 80 milioni, senza contare i benefici in termini di visibilità, prospettive e seguito internazionale. La Juve in queste settimane ha chiesto a tutti di posticipare il pagamento di alcuni stipendi, in alcuni casi quattro, da marzo a giugno 2021. Una richiesta simile a quella del 2019-2020, che portò a una rinuncia collettiva. Anche da qui può arrivare parte dei risparmi utili in chiave bilancio.