Calciomercato Juventus, le parole di Commisso su Vlahovic

La serie A si avvia alla fine, poi i tifosi attenderanno con ansia notizie in chiave calciomercato da parte della Juventus nel corso dell’estate.

C’è da conquistare assolutamente il quarto posto in classifica in questi ultimi 180 minuti, ma la Juventus non è padrona del proprio destino. Questa stagione è stata avara di soddisfazioni per i ragazzi di Andrea Pirlo, che non solo non hanno vinto lo scudetto ma ora rischiano anche di finire fuori dalla zona Champions League visto l’attuale quinto posto e il poco tempo rimasto per superare una concorrenza che non sta sbagliando un colpo. In ogni caso in estate arriveranno volti nuovi, c’è infatti la necessità di cambiare diverse pedine in casa bianconera.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social