Calciomercato Juventus, futuro Dybala: lo scenario

Si avvicina la fine della stagione e si avvicina anche l’apertura del calciomercato della Juventus dal quale potrebbero arrivare sorprese.

Molte mosse che verranno effettuate da parte della dirigenza saranno inevitabilmente legate al piazzamento che la squadra centrerà alla fine di questo campionato. Rimangono da giocare due partite e per la Juventus sarà fondamentale riuscire a guadagnare quel quarto posto che garantisce la Champions League e con essa importanti introiti economici. Nel corso dell’estate l’organico bianconero subirà sicuramente dei cambiamenti e non sono da escludere delle cessioni eccellenti, una su tutte quella di Paulo Dybala.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social

LEGGI ANCHE —->Juventus, addio Ronaldo: colpo di scena in attacco

Calciomercato Juventus, per Dybala ultima partita allo Stadium in bianconero?

L’argentino infatti potrebbe partire per diversi motivi. Il primo è legato, come detto, al piazzamento della Juventus in campionato. Se per i bianconeri arrivasse solo un posto nella prossima Europa League, allora diverse cessioni saranno inevitabili. E tra queste potrebbe esserci quella della “Joya”. Anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2022 e dunque poi la Juve rischierebbe di perderlo a parametro zero nell’estate del prossimo anno. Come spiega Il Corriere dello Sport, presto dovranno riprendere i contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore per parlare di un rinnovo che tarda ad arrivare. Altrimenti quella di questa sera potrebbe essere l’ultima partita di Dybala allo Stadium in maglia bianconera.