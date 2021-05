Calciomercato Juventus, ecco la svolta per Aguero e Depay

Depay e Aguero sono prossimi alla firma con il Barcellona. Il calciomercato Juventus non ripartirà dall’ingaggio dei due attaccanti.

Si sblocca il mercato in attacco del Barcellona. Sergio Aguero è sempre più vicino così come Memphis Depay. Il via libera al Kun e al centravanti francese c’è già. E’ questa l’apertura di Sport, che sottolinea come il club blaugrana abbia chiuso per l’ormai ex del Manchester City e grande amico di Leo Messi. Aguero ha accettato di rivedere al ribasso le sue richieste economiche. Ha inoltre il sì di Depay, che ha dato la priorità ai catalani rispetto ad altri club. Il calciomercato Juventus, pertanto, non ripartirà da loro due.

