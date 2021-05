Juventus Inter, formazioni ufficiali: questa sera i bianconeri dovranno vincere e sperare nella qualificazione. Tre punti fondamentali.

Juventus Inter formazione ufficiale: i ragazzi di Pirlo non possono sbagliare. Il match point Champions mancato contro il Milan è la prova del nove che un altro errore, stasera, figurerebbe come definitivo ko. La qualificazione ora è difficile ma finché l’aritmetica non condanna, ancora possibile, proprio dopo la bella vittoria contro il Sassuolo, i ragazzi di Pirlo ci credono e dovranno necessariamente battere l’ex Conte (già laureato campione d’Italia) in casa. Non sarà semplice, pertanto i bianconeri dovranno uscire dalla sfida di questa sera a testa alta e con i tre punti in tasca, solo così si potrà sperare – ancora – nella qualificazione in Champions League, per scacciare gli spauracchi di un’annata problematica. Un derby d’Italia da un certo punto di vista cruciale.

Juventus-Inter formazioni ufficiali: i bianconeri vogliono la qualificazione

Affrontare l’Inter, anche se già campione d’Italia, non sarà comunque semplice. L’ex Antonio Conte farà di tutto per vincere nello stadio che l’ha consacrato in Serie A, laddove vinse proprio con la Juventus. Stasera sarà nuovamente battaglia, i tre punti pesano come un macigno e saranno necessari per sperare nella qualificazione in Champions League.