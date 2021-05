Juventus-Inter streaming: dove vederla in diretta tv e sul web

Juventus-Inter le probabili formazioni

Si torna a giocare allo Stadium in questo 37esimo turno di serie A, con fischio d’inizio fissato per le ore 18. La Juventus deve assolutamente vincere questo match e sperare in un passo falso da parte di chi sta davanti in classifica. Conquistare un piazzamento Champions è fondamentale per il futuro bianconero. Sulla sua strada ci sono i campioni d’Italia dell’Inter, assolutamente intenzionati a non fare sconti. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport 201 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Gentile, commento tecnico affidato a Luca Marchegiani. La partitagrazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv, la cui visione per un mese di Sport costa 29,99 euro. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1. LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social Conte si affida nella sua Inter alla coppia d’attacco titolare Lukaku-Martinez. Nella Juventus qualche nodo da sciogliere in extremis per Pirlo. Che in difesa potrebbe schierare Chiellini mentre a centrocampo Arthur e Rabiot si contendono una maglia da titolare. In attacco la scelta del tecnico dovrebbe ricadere su Dybala come partner di Ronaldo.Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Juventus-Inter streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.