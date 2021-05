Calciomercato Juventus, un obiettivo del centrocampo per i bianconeri potrebbe scegliere l’estero, il punto della situazione.

Calciomercato Juventus, un obiettivo del centrocampo dei bianconeri, stiamo parlando, ovviamente, di Manuel Locatelli potrebbe invece scegliere l’estero. Le parole del giocatore in un certo senso sono già state indicative per andare in questa direzione. Qualche giorno fa il giocatore si è paragonato a Verratti, attualmente il mediano di punta del Psg, proprio nel riferimento al suo compagno di nazionale, Locatelli ha parlato di fascino per l’estero, spiegando che sarebbe bello, un giorno, poter giocare ad alti livelli in un campionato estero. Normale pensare, dunque, che questo potrebbe, inesorabilmente, chiudere le porte alla Juventus e aprirle, invece, ai francesi.

Calciomercato Juventus, tentazione estera: c’è una novità per il mediano

Locatelli è infatti il giocatore che più farebbe comodo ai bianconeri, ancora assenti di un vero e proprio regista in rosa. Lo stesso Pirlo ne aveva chiesto l’acquisto ad inizio stagione. Molto probabilmente però, Pirlo non sarà più il tecnico dei bianconeri la prossima stagione ma ciò non avrebbe frenato, realmente, la Juventus dal desiderio di poterlo avere in rosa. Un giocatore duttile, giovane che è pronto a fare il salto di qualità, ma a questo punto si pensa altrove, all’estero.