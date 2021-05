Juventus, per lui il campionato è già terminato

La Juventus ha vinto ieri il match contro l’Inter e rimane dunque ancora in corsa per il quarto posto, l’ultimo utile per accedere alla Champions League.

I bianconeri hanno sudato parecchio per avere ragione dei campioni d’Italia, con lo scudetto già in tasca ma per niente arrendevoli. Decisiva è stata una rete messa a segno da Cuadrado su rigore quando ormai mancavano solo due minuti al novantesimo minuto. Il Napoli oggi ha vinto e ha nuovamente scavalcato la Juventus al quarto posto, quindi i bianconeri – che attendono di conoscere il risultato del Milan stasera – nell’ultima giornata di campionato non saranno padroni del loro destino. I ragazzi di Pirlo saranno di scena a Bologna e dovranno vincere, sperando in un passo falso dei partenopei.

