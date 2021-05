Juventus-Inter, ieri sera tanti episodi arbitrali con rigori e espulsioni. Una partita che non è passata inosservata anche per il Mattino.

Juventus-Inter, il match di ieri sera vinto 3-2 dai bianconeri ha avuto gli occhi di tante squadre e soprattutto dei diversi tifosi: tanti episodi arbitrarli con rigori e espulsioni. Una partita molto animata e com’è giusto che sia per un derby d’Italia, nonostante l’Inter giocasse da già campione in carica. Ma come capita, spesso, con la Juventus ad intervenire ci sono stati esterni, in questo caso il quotidiano di Napoli, ‘Il Mattino’ che tuona contro i bianconeri scrivendo “Juventus, il rigore in omaggio”.

Juventus-Inter, il quotidiano di Napoli contro i bianconeri: cosa è successo

L’episodio a cui si riferisce il quotidiano di Napoli è proprio il rigore di Cuadrado che ha regalato la vittoria ai bianconeri. “Juventus, il rigore in omaggio“.Il titolo dell’edizione odierna de Il Mattino non ha lasciato indifferenti i tanti tifosi bianconeri. C’è da sottolineare come la partita non sia – di certo – stata favorevole alla Juventus, infatti fa ancora molto discutere la seconda ammonizione e con la conseguente espulsione di Bentancur.