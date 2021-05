Calciomercato Juventus, due big di Serie A sul difensore della Premier League: c’è aria di rinnovamento per la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, in due sul difensore della Premier League. Roma e Juventus sono entrambe interessante a Vestergaard, difensore 28enne arrivato in Premier League 4 anni fa dal Borussia Monchengladbach e che sta riscattandosi offrendo ottime prestazioni che non passano inosservate ai bianconeri. Un motivo in più per garantire la fattibilità dell’operazione è nel contratto in scadenza nel 2022 che sembra allontanare il giocatore dall’Inghilterra per sposare nuovi lidi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo | Nuovo indizio

Calciomercato Juventus, avanti tutta sul difensore: c’è una novità

Il danese con origini tedesche è in scadenza nel 2022 e l’interesse dei big club della Serie A si fa sentire. Su tutti, appunto, Juventus e Roma che vorrebbero potersi aggiudicare un interprete d’esperienza. Attualmente il giocatore milita nel Southampton, e proprio qualche giorno fa l’allenatore Ralph Hasenhuttl, ha parlato del futuro di Vestergaard dicendo: “Non mi stupisce che elementi che si siano distinti per grandi annate e prestazioni piacciano a tanti top club. Attualmente posso solo dire che Vestergaard è ancora un nostro giocatore e faremo di tutto per trattenerlo e proteggerlo”.