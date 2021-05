Scamacca, il Sassuolo ha fissato il prezzo del suo centravanti

Scamacca ha preso a segnare con una certa frequenza. Il centravanti della Nazionale U21 piace a Juventus e Milan. Il Sassuolo non fa sconti.

Il Sassuolo avrebbe fatto il prezzo per la cessione del cartellino di Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 che ha giocato in prestito al Genoa in questa stagione. Come riportato da “Calciomercato.com“, i neroverdi vorrebbero incassare 40 milioni di euro in questa sessione di mercato. Juventus e Milan, club che seguono Scamacca già da qualche mese, sono dunque avvertiti. Il prezzo è chiaramente lievitato dopo la crescita esponenziale mostrata dal centravanti con la casacca del Genoa.

Scamacca e il volere del Sassuolo

Gianluca Scamacca al Sassuolo con De Zerbi non avrebbe trovato spazio. Invece col cambio allenatore potrebbe avere quella fiducia che gli serve per completare il suo percorso di crescita e sbocciare. Il problema è che intanto è esploso anche Raspadori, considerato fiore all’occhiello del club. Uno di troppo? Forse, considerando che ci sono anche Ciccio Caputo (contratto 2024) e Defrel. Il probabile partente è proprio lui, che non si strapperebbe di certo i capelli. L’importante che trovi una destinazione che gli permetta di farsi valere. E attenzione alle piste estere…