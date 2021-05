Atalanta-Juventus, il nodo di Pirlo stavolta è in attacco

Atalanta-Juventus sarà l’attesa finale di Coppa Italia di domani sera, in palio c’è un trofeo che sarebbe davvero molto importante per i bianconeri.

Inutile negarlo, la stagione della squadra di Pirlo non è andata per come avrebbe voluto. La squadra ha fallito l’assalto alla Champions League e non è riuscita nemmeno a conquistare lo scudetto, quello che sarebbe stato il decimo consecutivo. A 90′ minuti dalla fine si rischia inoltre di finire fuori dalla zona Champions League ed è per questo motivo che la Coppa Italia assume un valore decisamente speciale. Vincere aiuta sempre a vincere e arricchire il palmares, seppur in una stagione come detto in chiaroscuro, riporterebbe un po’ di entusiasmo nella tifoseria.

