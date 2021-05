Atalanta-Juventus, Pirlo annuncia un forfait in extremis

Atalanta-Juventus mette in palio la Coppa Italia nel confronto diretto che si giocherà domani sera al Mapei Stadium con fischio d’inizio alle ore 21.

Per i bianconeri di Pirlo questa è l’occasione per riuscire a portare a casa almeno un trofeo in questa stagione che non è stata certo ricca di soddisfazioni per i tifosi. Fuori subito dalla Champions League, la Juventus non è riuscita a conquistare il decimo scudetto consecutivo, finito nelle mani dell’Inter. E saprà solo dopo l’ultima giornata di serie A se sarà riuscita ad ottenere quantomeno un piazzamento per la Champions League. La partita con l’Atalanta si preannuncia tutt’altro che facile. Gli orobici giocano bene e corrono tanto. In finale servirà una gara perfetta per arrivare alla vittoria.

