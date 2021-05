📸 Cristiano Ronaldo posing in Juventus 2021-22 kit. pic.twitter.com/sRPJxNzIoV

— TeamCRonaldo. (@TeamCRonaldo) May 18, 2021

Calciomercato Juventus, stamattina la presentazione del nuovo kit home da gara per la stagione 2021/2022 che molto probabilmente verrà già utilizzato nella sfida di domani sera contro l’Atalanta valida per la finale di Coppa Italia. Fra i testimonial del nuovo kit figurano sia Dybala che Cristiano Ronaldo, entrambi al centro dei rumors in questi ultimi periodi per quanto concerne ill loro futuro. La Joya è ancora con un rinnovo in stand by e la scadenza del contratto che lo lega alla maglia bianconera nel 2022, idem Ronaldo. Ma proprio sul fantasista portoghese ci si interroga se continuerà o no, qualora, appunto, i bianconeri non dovessero raggiungere la qualificazione in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pressing Agnelli: lo sconto per Zidane

Calciomercato Juventus, CR7: l’indizio che non è passato inosservato

Dybala, proprio come Ronaldo, è al centro del mercato. Entrambi ancora senza una certezza per il proprio futuro. La Joya vorrebbe poter continuare in maglia bianconera ma il suo rinnovo è in stand by da diverso tempo e c’è sempre più probabilità che, alla fine, si andrà per una scadenza a zero con l’argentino unico autore del proprio destino, visto che la scadenza del suo attuale contratto vede la data di giugno 2022. CR7 dovrebbe continuare ma senza Champions League la questione introiti si complica, così come le aspettative del giocatore che sicuramente vuole ambire nell’Europa che conta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, firma e annuncio in arrivo nelle prossime ore

Il fatto di essere stati inseriti entrambi come testimonial del nuovo kit potrebbe rappresentare un importante messaggio di mercato ma con due facce: una positiva, quindi, di un possibile rinnovo e l’altra negativa, di una cessione e quindi un addio ufficiale: già in passato abbiamo visto testimonial andarsene poi la stagione seguente, insomma tutto ancora da decidersi.