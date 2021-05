Calciomercato Juventus, colpo “gobbo” in attacco | Problemi per il rinnovo

Calciomercato, la Juventus vigile sul prossimo colpo in attacco: il bomber non ha ancora rinnovato il suo contratto

Calciomercato Juventus Vlahovic / Con un Cristiano Ronaldo ormai sul piede di partenza, un Dybala che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza quest’estate, e un Morata per il quale non si sono mossi passi in avanti in vista del rinnovo, la situazione in casa Juventus sul fronte offensivo si prospetta più calda che mai.

Si prospetta una sessione di calciomercato più bollente che mai: porte girevoli in casa bianconera, con Paratici alla ricerca di un bomber di razza, al quale affidare il reparto di una squadra in costruzione. Nelle ultime ore alla Juventus è stato accostato con una certa insistenza il profilo di Dusan Vlahovic: e in effetti il serbo lusinga e non poco i vertici dirigenziali bianconeri, anche se la Fiorentina al momento non abbassa le sue pretese, che si attestano sui 60 milioni di euro.