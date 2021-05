Agnelli all’ultima finale. La Juventus lo celebra, poi lascia?

By

Andrea Agnelli festeggia 11 anni al timone della Juventus. Ha vinto 18 trofei, tutti però circoscritti ad ambito nazionale. Stasera la finale di Coppa Italia.

«Il 19 maggio 2010 Andrea Agnelli diventa presidente della Juventus. Undici anni, nei quali la Juve ha vinto 18 trofei: 9 scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Super Coppe Italiane. Un palmares che, chissà, potrebbe aggiornarsi già questa sera, perché, scherzi del calendario, l’anniversario della presidenza che ha riscritto la storia bianconera, coincide con una finale, l’ennesima, della Juventus di Andrea». É quanto si legge in un comunicato della società che celebra l’anniversario della presidenza in attesa della finale di Coppa Italia, in programma stasera contro l’Atalanta.

