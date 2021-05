Calciomercato Juventus, futuro allenatore: tutto gira intorno a Max

Il futuro della Juventus dipende dal sì che dirà Max Allegri al Real Madrid. A quel punto partirà il domino degli allenatori in tutta la Serie A.

Il Corriere dello Sport fotografa alla perfezione la situazione attuale. Tutto ruota attorno a Max. La sua mossa farà partire il domino delle grandi panchine. In Italia e anche in Europa. La Juventus e il Napoli pensano ad Allegri. Anche Marotta, che lo scorso 22 agosto lo aveva bloccato prima della pace di Villa Bellini, può tornare forte sul tecnico livornese. Questo però solo se Conte chiederà a Zhang di non continuare il progetto iniziato nel 2019. E poi c’è Florentino Perez che aspetta di conoscere la decisione di Zidane e ha messo l’ex allenatore del Milan e della Juventus al primo posto della sua lista, un passo davanti a Raul.

Tutto dipende da Allegri

Già chiarito che Allegri è praticamente il tecnico in pectore del Real Madrid, alla Juventus conservano quel lumicino di speranza. A cosa è dovuto? Al fatto che Zidane vinca la Liga e dica di continuare con i blancos. La speranza è dettata dal fatto che Zizou prende 12 milioni di euro e che non potrà per questo diventare il tecnico della Vecchia Signora. Non adesso, almeno. Aspetterà gli Europei e si legherà per due stagioni alla Nazionale francese. Insomma, tempi biblici per il pallone. I candidati per accomodarsi a Vinovo sono sostanzialmente tre: Inzaghi super favorito, Gattuso e Mihajlovic.