Calciomercato Juventus, blitz per Calhanoglu | Maxi offerta sul piatto

Calhanoglu alla Juventus, calciomercato: super offerta sul piatto? Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centrocampista

Calciomercato Juventus Calhanoglu / Nelle scorse ore era rimbalzata l’indiscrezione secondo la quale la Juventus avrebbe messo seriamente gli occhi su Hakan Calhanoglu. Notizia confermata anche da TMW, anche se al momento non si segnalano offerte concrete dei bianconeri per il calciatore turco in scadenza di contratto con il Milan, per il quale anche l’Al Duhail avrebbe manifestato un certo interessamento.

La mezzala, però, ha sparato alto, dal momento che avrebbe chiesto all’Al Duhail un contratto da circa 8 milioni di euro a stagione, cifra alla quale il club arabo non intende minimamente avvicinarsi. Ecco perché il futuro dell’ex Leverkusen resta un rebus difficile da sbrogliare: la sua priorità è quella di restare al Milan, ma i rossoneri non sono andati oltre alla proposta di un contratto fino al 2024 a circa 4 milioni di euro a stagione, ancora lontana dalla richiesta del calciatore.