Calciomercato Juventus, assalto Real Madrid: in due nel mirino

Calciomercato Juventus, il Real Madrid è pronto all’assalto: Florentino Perez guarda in casa bianconera in caso di mancata Champions League

La Champions League è l’obiettivo da raggiungere. Quasi da mettere in secondo piano la finale di Coppa Italia di questa sera contro l’Atalanta. Sì, perché la vera giornata fondamentale per la Juventus sarà quella di domenica prossima. Quando proprio i nerazzurri avversari al Mapei Stadium, avranno il compito di fermare il Milan e permettere così, alla squadra di Pirlo, qualora riuscisse a vincere a Bologna, di qualificarsi alla prossima massima competizione europea.

Anche le strategie di mercato passano da questo. Non solo per quanto riguarda le entrate. Non tutti sarebbero disposti a giocare l’Europa League. E le big d’Europa sarebbero pronte all’assalto. Soprattutto il Real Madrid, scrivono in Spagna, che guarda con molta attenzione al destino della Juventus.

