Calciomercato Juventus, Gattuso dice no alla rivale: indizio bianconero

Gattuso non è intenzionato ad accettare l’offerta della Fiorentina. Pesa la conferenza di Commisso e uno screzio nel post-gara di domenica. C’è la Juventus?

Gennaro Gattuso sale prepotentemente alla ribalta come nome forte per la panchina della Juventus. Perso Massimiliano Allegri, impossibile da raggiungere Zinedine Zidane, i candidati restano due. Al massimo tre contando Sinisa Mihajilovic. Ma Simone Inzaghi, l’altro papabile, è legato a Fabio Paratici che terminerà la sua avventura alla Vecchia Signora dopo 11 anni di onorata carriera. Rino intanto in questo periodo va di gran moda. Giustamente visti i risultati. Di sicuro non resterà a Napoli dopo le insanabili incomprensioni di qualche tempo fa con il presidente De Laurentiis.

