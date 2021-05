Atalanta Juventus, Chiellini: “I tifosi ci mancavano”

Atalanta Juventus, Coppa Italia vinta dai bianconeri. Nel finale è intervenuto anche il capitano Giorgio Chiellini.

Atalanta Juventus, Coppa Italia. Il capitano Giorgio Chiellini è intervenuto nel post partita ai microfoni di Rai Sport, ecco le parole del difensore: “Con il pubblico è un’altra vita. Un’altra atmosfera, un altro tutto. Ha fatto piacere ad entrambe le squadre, ci mancavano. Io sto bene e sono tranquillo, nella mia testa mi godo il presente e sono molto felice di questi mesi. Stasera abbiamo vinto ritrovando quella voglia di sacrificarsi. Tornata la Juventus, domenica dobbiamo vincere una partita tutt’altro che semplice. Ci crediamo. Vogliamo vincere e siamo felici di aver alzato il secondo trofeo stagionale, Atalanta rivale di valore, vincere contro di loro ha un significato particolare, non eravamo i favoriti. Ne ha parlato con Gigi, era da 10 anni che non succedeva. Pirlo merita un’altra chance, abbiamo tutti dato l’anima per il mister. Ma noi calciatori non possiamo permetterci di fare queste valutazioni, ma è chiaro che il nostro rapporto è forte e vogliamo continuare con lui. Ma noi abbiamo fiducia a tutti gli allenatori che abbiamo avuto”.

