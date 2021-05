Calciomercato Juventus, no di Allegri ad una proposta all’estero

Sono giorni davvero molto importanti in chiave calciomercato per la Juventus, che si avvia a concludere la sua stagione con gli ultimi 90′ decisivi.

Sarà infatti l’ultima partita, la trasferta di Bologna, a dire se la Juventus sarà riuscita a centrare il quarto posto, l’ultimo che consente l’accesso alla Champions League. Per ottenere questo obiettivo i bianconeri dovranno andare a vincere sul campo della squadra di Mihajlovic e sperare che almeno una tra Napoli e Milan, le due rivali, non faccia altrettanto. Poi si potrà iniziare a parlare di futuro, con la questione allenatore che coinvolge sempre più i tifosi. Conferma per Pirlo dopo il trionfo in Coppa Italia oppure l’inizio di un nuovo ciclo con un nuovo tecnico?

