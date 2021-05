Juventus, Buffon saluta i tifosi: “Non mi avete mai abbandonato”

Ieri sera Gigi Buffon ha conquistato l’ultimo trofeo della sua straordinaria carriera con la maglia della Juventus. Per l’esperto portiere è tempo di addio.

Quella di domenica sarà infatti l’ultima partita che il numero 77 giocherà con la maglia bianconera. Anche se probabilmente Buffon andrà in panchina e lascerà posto a Szczesny come titolare. Anche contro l’Atalanta il portiere è stato autore di una prestazione positiva e il suo futuro potrebbe essere ancora in campo. Attende solo l’offerta giusta per allungare la sua carriera, in cerca di una nuova sfida, magari quella di arrivare ai mondiali del 2022. Nel frattempo però per lui è arrivato il momento dei saluti.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social