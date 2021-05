Il calciomercato della Juventus nella prossima estate vedrà diversi movimenti anche in uscita. Uno, già annunciato, è l’addio di una colonna bianconera.

Nella Juventus della prossima stagione non ci sarà più Gigi Buffon. L’esperto portiere ha infatti già annunciato che lascerà il bianconero. Forse non per appendere i guantoni al chiodo, visto che nonostante l’età per lui piovono offerte. Uno stimolo importante per andare avanti e cercare magari di arrivare ai mondiali del 2022. Con la Juventus ha alzato al cielo tanti trofei, l’ultimo la Coppa Italia vinta mercoledì contro l’Atalanta. Un posto nella storia del club, e del calcio italiano, è assicurato.

