Calciomercato Juventus, concorrenza in Serie A per il difensore della Fiorentina. Si potrebbe scatenare un’asta che interessa la Premier

La concorrenza maggiore, per il difensore della Fiorentina che sarebbe entrato nel mirino della Juventus, potrebbe arrivare da una delle rivali storiche: l’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi sullo stesso possibile obiettivo di mercato dei bianconeri. Vale a dire il difensore viola Milenkovic.

Lascerà la società toscana alla fine della stagione il calciatore. E Commisso spera che su di lui si possa aprire un’asta. Anche perché, nel frattempo, soprattutto in Premier League qualcuno ha mostrato un certo interesse. Arsenal e Manchester United infatti avrebbero cominciato a fare dei sondaggi. Il prezzo si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Ma la Fiorentina spera di alzare l’asticella economica.

Calciomercato Juventus, su Milenkovic c’è forte l’Inter

C’è da dire, però, che l’Inter in questo momento sembra in vantaggio su tutte. Perché la società nerazzurra avrebbe messo in preventivo di perdere un pezzo da novanta della propria retroguardia. Uno tra Bastoni e Skriniar infatti, potrebbe lasciare il club di Zhang. Anche per cercare di risanare un po’ le casse.

Anche la Juve, soprattutto se dovesse partire Bonucci, avrebbe bisogno di un centrale difensivo abile a giocare sia in una difesa a tre o a quattro. E Milenkovic, senza dubbio, sarebbe un profilo utile. Come detto però Commisso non si potrebbe accontentare di 25 milioni ma vorrebbe, per alzare le pretese, qualche contropartita tecnica. Paratici ci ragiona. Ma sarebbe orientato, se così davvero fosse, a lasciar perdere.