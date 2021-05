Calciomercato Juventus, addio Kulusevski | Scambio per il bomber

Kulusevski andrà via? Calciomercato, la Juventus ragiona sul possibile scambio per arrivare all’attaccante

Calciomercato Juventus Kulusevski / Contro l’Atalanta in Coppa Italia ha fornito la migliore prestazione personale in stagionale, zittendo tutti i detrattori che per un anno intero non hanno fatto altro che criticarlo. Stiamo parlando di Dejan Kulusevski, che contro gli orobici ha dimostrato tutte le sue qualità, sia fisiche che tecniche: dolcissimo il tiro a giro con il quale ha mandato il pallone in buca d’angolo per il momentaneo 1-0, e d’alta scuola l’assist che ha permesso a Federico Chiesa di presentarsi a tu per tu con Gollini.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, UFFICIALE la rescissione | Addio ultimato

Sebbene non sia stata una stagione facile per lo svedese, inutile negarlo, le potenzialità ci sono. Questo è il motivo per il quale dall’Inghilterra trapela l’indiscrezione secondo la quale Carlo Ancelotti non avrebbe smesso di seguire con particolare interesse la situazione relativa all’ex Parma, che la Juve, dal canto suo, non è disposta a lasciar partire se non per cifre superiore ai 45 milioni ( grossomodo la stessa cifra con la quale lo prelevò dai ducali).