Calciomercato Juventus, UFFICIALE la rescissione | Addio ultimato

Calciomercato Juventus Douglas Costa / Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata nel tardo pomeriggio: Douglas Costa non è più un calciatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha comunicato la rescissione consensuale del brasiliano, che dunque farà ritorno alla Juventus, ma solo per poco tempo: secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Brasile, infatti, l’ex esterno dello Shakhtar è vicinissimo al ritorno al Gremio, club nel quale è cresciuto e in cui ha militato 11 anni fa.

Un ritorno alle origini per certi aspetti romantico quello di Douglas, che avrà la possibilità di mettersi all’opera in un ambiente che conosce piuttosto bene: il suo obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle stagioni deludenti, caratterizzate da numerosi infortuni che gli hanno impedito di esprimersi al meglio, sotto tutti i punti di vista. Quasi sicuramente Douglas si trasferirà al Gremio con la formula del prestito: da capire se la Juve parteciperà almeno in parte al pagamento dello stipendio del calciatore, che si attesta sui 6 milioni di euro netti a stagione.