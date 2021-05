Calciomercato Juventus, futuro allenatore: le parole di Zidane

Calciomercato Juventus, le parole di Zidane prima dell’ultima gara di campionato del Real Madrid nella Liga. Apertura ad una partenza

Manca poco, pochissimo, per fare chiarezza sul futuro. Ormai l’ultima giornata dei vari campionati è alle porte. Sia in Italia che in Spagna, dove la Juventus guarda con reale interesse soprattutto per il futuro allenatore. Sì, perché oltre Massimiliano Allegri c’è anche Zinedine Zidane nella testa del presidente Andrea Agnelli. Il profilo dell’allenatore francese piace (e come potrebbe essere altrimenti?) al massimo dirigente bianconero.

E le parole di Zizou, nell’ultima conferenza stampa della sua stagione, lasciano la porta aperta ad un possibile addio al Real Madrid. Il francese ha trascorso gli ultimi suoi 20 anni di carriera, tra calciatore e tecnico, in seno ai blancos. Ma sembrerebbe arrivato il momento di un addio. Definitivo. E la Juve è alla finestra.

