Bologna-Juventus, le ultime sulla formazione bianconera

Bologna-Juventus sarà l’atto conclusivo della stagione per i bianconeri di Andrea Pirlo, a caccia della conquista in extremis del quarto posto in classifica.

Ultimi novanta minuti che saranno decisivi per capire se la Juventus riuscirà ad ottenere un posto nella prossima Champions League. La squadra torinese infatti riuscirà a strappare quantomeno il quarto posto in graduatoria solamente se riuscirà a battere il Bologna ed una tra Napoli e Milan, le due rivali, non farà altrettanto negli ultimi 90 minuti. A rischiare di più sono decisamente i rossoneri, impegnati in trasferta sul campo dell’Atalanta.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social

LEGGI ANCHE —->Juventus, addio Ronaldo: colpo di scena in attacco