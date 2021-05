Calciomercato Juventus, Allegri in Spagna pronto allo scippo

Calciomercato Juventus, Allegri in Spagna è pronto allo scippo ai bianconeri. Le ultime novità sulle richieste al Real Madrid

Allegri sta seriamente trattando con il Real Madrid. Il suo agente, in questo momento, sarebbe in Spagna a parlare con presidente madrileno Florentino Perez per capire quali sono le reali intenzioni della società spagnola per il futuro. Un accordo non dovrebbe essere difficile da trovare. Anche se all’orizzonte, come detto, rimane sempre la Juventus. Ma Agnelli, in questo momento, sarebbe orientato a regalarsi Zidane, che ha praticamente salutato ieri nell’ultima conferenza stampa della stagione.

Allegri, però, oltre a “tradire”, avrebbe intenzionato di perfezionale lo scippo perfetto alla sua ex squadra. Le voci incontrollate arrivano direttamente dalla Spagna, dove il portale “Todofichajes.com” mette in evidenza una sola richiesta che il livornese avrebbe fatto a Perez. Un colpo da 60 milioni di euro.

