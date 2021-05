Calciomercato Juventus, esonero Pirlo | Spunta la data decisiva

Pirlo sarà esonero dalla Juventus? Calciomercato, il futuro dell’allenatore bianconero è appeso ad un filo

Calciomercato Juventus Pirlo | L’esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera rischia di concludersi a solo un anno di distanza dal suo inizio. Tuttavia, le quotazioni del Maestro sono in drastico rialzo, alla luce degli ottimi risultati dell’ultimo periodo, che hanno garantito ai bianconeri non solo la possibilità di giocarsi le residue chances di accesso in Champions League nell’ultima Bologna, ma anche la vittoria della Coppa Italia, che fa il paio con la conquista della Supercoppa contro il Napoli.

L’esonero dell’ex centrocampista di Juventus e Milan, dunque, non è scontato come qualche settimana fa. E proprio di questo ha parlato il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, a Supernews: “Mi risulta che il 27 maggio si riunisca l’holding della Exor, e solo allora sarà presa una decisione; il destino di Pirlo rimane ancora un rebus. Molto dipenderà dalla conquista o meno del posto in Champions League, ma non mi sento di escludere una sua possibile riconferma.”