Calciomercato Juventus, 18 milioni per riportarlo in Premier

Ultimi novanta minuti di campionato per la Juventus e poi l’attenzione dei tifosi bianconeri si sposterà sul calciomercato e sui colpi da mettere a segno.

Inutile sottolineare come la conquista del quarto posto sarebbe importante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche da quello economico. In estate ad ogni modo la rosa cambierà diversi volti. Alcuni elementi di grande esperienza, colonne dello spogliatoio come Gigi Buffon, andranno via. Ci sarà un ricambio ma la volontà del club è ovviamente quella di puntare in alto. Alla nuova conquista dello scudetto dopo averlo dovuto lasciare nelle mani dell’Inter quest’anno. Chi non ha convinto probabilmente cambierà aria.

