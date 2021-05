Cuadrado, affare fatto: non poteva rifiutare e firma fino al 2023

Juan Cuadrado firmerà il contratto con la Juventus fino al 2023. Il calciatore colombiano ha sfornato assist a iosa in questa stagione.

È stata una grande stagione per Juan Cuadrado. Gioia per Andrea Pirlo e per tutti i fantallenatori che lo avevano scelto. E’ stata una delle migliori stagioni della sua carriera, ma che purtroppo non coincide con quella della squadra. Quest’anno il colombiano ha messo a referto 16 assist e 2 reti. Sono arrivate proprio nella sfida contro l’Inter che potrebbe risultare decisiva per l’accesso alla prossima Champions League. Ha giocato in diversi ruoli: sia da esterno basso che da esterno alto, rivestendo all’occorrenza anche il ruolo di mezz’ala e di trequartista. Si può tranquillamente dire che in questa stagione sia stato più importante per l’equilibrio della squadra anche rispetto a due fuoriclasse come Cristiano Ronaldo e Dybala.

